Бизнесмен пойдет под суд за гибель рабочего на стройке

В Ямальском районе в суд передается дело о гибели рабочего на стройке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 12 июля 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района при выполнении работ в чердачном помещении строящегося жилого дома со строительных лесов упал работник коммерческой организации, 1978 года рождения. Мужчина скончался от множественных телесных повреждений.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибший по трудовому договору работал у местного индивидуального предпринимателя на строительстве дома. Вместе с остальными членами бригады он выполнял работы по устройству стропил на чердачном перекрытии 4-го этажа строящегося здания. Однако работодатель, выдавая задания, в нарушение правил безопасности, не организовал процесс обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и не обеспечил их средствами индивидуальной защиты.

В результате допущенной индивидуальным предпринимателем преступной небрежности, рабочий, находясь на строительных лесах, не имеющих защитного ограждения, во время поднятия доски стропил упал на бетонную плиту крыши с высоты примерно 4 метра.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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