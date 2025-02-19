На Ямале директора садика и школы-интерната искусственно дробили лоты закупок

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в МКОУ «Тазовская школа-интернат» и МБДОУ «Детский сад «Теремок».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в результате проверки установлено, что директорами образовательных учреждений в 2024 году были необоснованно допущены факты искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Прокурором района директорам школ внесены представления об устранении нарушений закона, в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика, минуя конкурентные процедуры).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Тазовский, Елена Васильева

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