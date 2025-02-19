Ямал стал первым в стране по сдаче норм ГТО

Ямал занял первое в стране место по сдаче норм ГТО. В выполнении нормативов было задействовано более 140 тысяч жителей округа. Знаки отличия получили свыше 101 тысячи ямальцев.

Отметим, что Ямал занимает первую позицию среди 85 субъектов России в рейтинге реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса с четвертого квартала 2023 года. До этого регион уверенно держался в тройке лидеров.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» развивается по указу президента России Владимира Путина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе округа, в марте 2024 года спортсмены из Губкинского, Надымского и Пуровского районов принесли округу семь медалей в первых «Народных Играх ГТО», которые прошли в онлайн-формате. Спортсмены выступили в категории «Иду на рекорд», где выполняли подтягивания из виса на высокой перекладине, рывок гири за две минуты и пресс за минуту.

В апреле прошлого года ямальцы также установили три рекорда на IV Всероссийском фестивале чемпионов «Игры ГТО» в Сочи.

Информацию о приеме нормативов ГТО в каждом городе и районе округа можно узнать на сайте департамента по физической культуре и спорту ЯНАО. Графики сдачи норм комплекса публикуются ежеквартально.

Получение знака ГТО дает преимущества для абитуриентов: золотой, серебряный или бронзовый знаки могут дать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Окончательное решение принимает администрация учебного заведения. Помимо этого, ямальцы, имеющие знаки отличия ГТО, получают скидки на занятия в спортивных учреждениях округа. Размер скидки в каждом муниципалитете определяется индивидуально.

Салехард, Елена Васильева

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