Восстановлено электроснабжение домов в Салехарде

Электроснабжение части Салехарда, нарушенное в результате аварии сегодня утром, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает тг-канал городского управления жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальщик Салехарда».

Напомним, что аварию, в результате которой полторы тысячи человек остались без света, спровоцировал самосвал. Он порвал ЛЭП открытым кузовом, что привело к нарушению электроснабжения 19 домов на улице Ангальский Мыс, которое затронуло в общей сложности примерно 100 человек.

На место аварии прибыли профильные службы, но для выполнения аварийных работ пришлось временно отключать подачу электроэнергии в 119 жилых домах и медицинском центре на улице Обской. Таким образом, без света остались 1357 человек.

К полудню все последствия инцидента были устранены.

Салехард, Елена Васильева

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