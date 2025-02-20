На Ямале сутки искали пропавших оленеводов на снегоходах

На Ямале почти сутки шли поиски оленеводов, которые потерялись в тундре. Как сообщает пресс-служба «Ямалспаса», люди выехали на снегоходах из Сеяхи в факторию Тадебя-Яха и перестали выходить на связь.

«18 февраля в 14:30 выехали в сторону фактории Тадебя-Яха Тазовского района на снегоходах. Одеты в национальную одежду. Спутникового телефона с собой нет. До настоящего времени их местонахождение неизвестно», – сообщала служба Единая диспетчерская служба района.

Как сообщали власти Сеяхи, в Обской губе есть риск попасть на открытую воду после прохода ледоколов, поэтому родственники и переживали. Благо, ничего страшного с пропавшими мужчинами не произошло – через сутки они вышли на связь из фактории.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube