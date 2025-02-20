В Новом Уренгое с поездов сняли двух пьяных вахтовиков-дебоширов

Двух пьяных вахтовиков, которые нарушали порядок, ссадили в Новом Уренгое с поездов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЛОВО на транспорте в Новом Уренгое, накануне около семи часов вечера в пункт полиции на станции Коротчаево поступила информация, что в поезде сообщением «Новый Уренгой – Москва» пассажир нарушает общественный порядок.

По прибытию поезда на станцию Коротчаево полицейские задержали в 5 вагоне указанного поезда 28-летнего нарушителя из Тюменской области. Как выяснилось, в пути гражданин выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам и на замечания окружающих, в том числе поездной бригады, не реагировал. Нарушителю отказали в дальнейшем проезде, после чего транспортные полицейские доставили мужчину в линейный пункт.

В отношении доставленного составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Кроме того, в этот же вечер отказали в проезде еще одному пассажиру – также жителю Тюменского области. Мужчина 1989 года рождения, возвращался с вахты на поезде сообщением «Новый Уренгой – Оренбург». В пути следования тюменец выражался нецензурной бранью и мешал работе поездной бригады, в результате чего ему отказали в дальнейшем проезде и по станции Коротчаево передали информацию сотрудникам транспортной полиции.

Правоохранители доставили нарушителя в ЛПП на станции Коротчаево и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Стоит отметить, что оба нарушителя в поле зрение полицейских ранее не попадали. Теперь мужчина предстоит оплатить штрафы в размере 700 рублей каждому и вновь приобрести проездные билеты, чтобы вернуться домой.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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