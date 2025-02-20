Прокуратура наказала работодателя за нарушение трудовых прав детей

Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних.

В ходе работы надзорного органа было установлено, что индивидуальным предпринимателем при приеме на работе детей, не достигших 15-летнего возраста, не получено письменное согласие родителей. Кроме того, не со всеми несовершеннолетними проведен инструктаж по охране труда.

В этой связи прокуратурой района в отношении работодателя возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства) и ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

По результатам их рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.

Салехард, Елена Васильева

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