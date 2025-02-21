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Пятница, 21 февраля 2025, 12:00 мск

Новости Ямал

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Самолет авиакомпании «Ямал» Ноябрьск – Екатеринбург вернулся в пункт вылета

Уральская транспортная прокуратора проводит проверку по факту возвращения в аэропорт вылета самолета авиакомпании «Ямал».

«21.02.2025 экипаж воздушного судна авиакомпании «Ямал», выполнявший регулярный рейс YC-250 сообщением Ноябрьск – Екатеринбург, принял решение вернуться на аэродром вылета», – сообщается в тг-канале транспортной прокуратуры. Причины возврата борта в Ноябрьск не называются.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров при проведении контроля.
Вслучае нарушений прав пассажиров граждане могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону:8-922-120-60-50

Ноябрьск, Елена Васильева

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