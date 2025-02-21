Встреча Артюхова и Новака ускорила решение вопроса по огромным счетам за электричество

Стоимость электричества для жителей Ямала пересчитают. Проблема огромных счетов, возникшая в этом году, разрешилась. Федеральные чиновники услышали жалобы северян и внесли поправки в закон о ценообразовании. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В течение двух первых месяцев 2025 года вопрос стоял так остро, что Дмитрий Артюхов на встрече с зампредом правительства РФ Александром Новаком попросил содействия федерального чиновника. Ямальский глава был единственным из губернаторов, озвучивших проблему непосредственному куратору отрасли. И это могло ускорить процесс пересмотра тарифов.

Суть вопроса

Правительство РФ с 1 января 2025 года ввело новые дифференцированные тарифы на электроэнергию. Цена зависит от объёма потреблённой энергии: чем меньше потребляет человек, тем меньше стоит электричество. При этом «льготный» диапазон сильно урезали: чтобы получить низкую цену, теперь нужно потреблять гораздо меньше электричества. Таким образом власти хотели бороться с теми, кто забирает много энергии для коммерческих нужд по льготной цене населения, например, с фермами майнинга. Но оказалось, что «льготный» диапазон так невелик, что в него не укладываются те, кто греет дома котлами зимой. Особенно это актуально для северных территорий.

Как отреагировали ямальцы

В январе владельцы домов с котлами получили новые платёжки – счета достигали нескольких десятков тысяч рублей. Ямальцы пошли с вопросами к чиновникам и коммунальщикам. Для региональных властей проблема сюрпризом не стала – о ней знали ещё осенью, когда новые тарифы и были утверждены. Уже тогда регион обратился к федеральным коллегам с предложением пересмотреть решение. Но новые тарифы всё-таки ввели. Уже в этом году профильный департамент тарифов, энергетики и ЖКК снова обратился в федеральное правительство. Вопрос подняли и депутаты Госдумы из различных регионов – проблема актуальна для жителей всех регионов Крайнего Севера.

В начале февраля состоялась встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и зампреда правительства РФ Александра Новака. Она была посвящена подготовке к юбилею Нового Уренгоя. В прессу попала информация только по этой теме. Однако, как стало известно агентству «Новый День», чиновники также обсуждали проблему кратно выросших счетов за электричество в связи с введением новых тарифов.

Итог

Согласно постановлению правительства РФ от 20 февраля региональные власти смогут самостоятельно вводить сезонные коэффициенты для владельцев домов, которые не оборудованы газом и отапливаются электрокотлами. Максимальный коэффициент – 1,8. То есть объём энергии, который можно получить по льготному тарифу, увеличится во столько раз.

Оплату за январь и февраль для жителей коммунальщики могут пересчитать исходя из этого коэффициента.

Салехард, Наталья Ефремова

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