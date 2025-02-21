На Ямале рабочего зажало между ковшом и кузовом грузовика

На Ямале два сотрудника коммерческой фирмы могут попасть под суд а травмы рабочего.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 17 октября 2024 года на территории одного из месторождений в Пуровском районе работниками коммерческой организации выполнялись с помощью экскаватора погрузочно-разгрузочные работы малярного оборудования в кузов грузового автомобиля. «Руководил процессом погрузки производитель работ. Мужчина, проявляя преступную небрежность, допустил к погрузочно-разгрузочным работам монтажника, не прошедшего обучение по охране труда и стажировку на рабочем месте и самоустранился от контроля за рабочим процессом.

Монтажник, выполняя поручение производителя работ, доставал из ковша экскаватора оборудование, когда водитель, не убедившись в его отсутствии в кузове самосвала, начал движение. В результате чего потерпевший оказался зажат между ковшом и деталями кузова», – сообщили «новому Дню» в пресс-службе Ср по ЯНАО.

В результате ЧП рабочему были причинены тяжелые травмы. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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