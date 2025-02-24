Ямальское хозяйство наказали за неправильную ликвидацию последствий массового падежа оленей

Неправильное хранение и утилизацию останков 31 оленя выявлено в одном из ямальских хозяйств.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падёж 31 северного оленя, принадлежащих МОП «Ярсалинское». При этом хозяйство не обеспечило надлежащее хранение отходов до момента утилизации, а сжигание останков животных было произведено в отсутствие государственного специалиста в области ветеринарии.
Природоохранным прокурором руководителю предприятия в связи с допущенными нарушениями было внесено представление. По его результатам все виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Надым, Елена Васильева
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