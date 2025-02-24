Пьяная ямальчанка пнула полицейского в грудь

Жительница Ямала попала сразу под два уголовных дела за агрессивно поведение в пьяном виде.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 2 января 2025 года в городе Ноябрьске сотрудниками полиции при патрулировании улиц города была выявлена женщина в состоянии алкогольного опьянения. 49-летняя местную жительницу доставили в больницу для освидетельствования, где она оскорбила сотрудника полиции грубой нецензурной бранью, а также пнула его в грудь.

Следствием установлено, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ноябрьск, Елена Васильева

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