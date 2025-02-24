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Понедельник, 24 февраля 2025, 09:30 мск

Новости Ямал

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«Ямалнефтегазстрой» задолжал работникам 6,6 миллиона рублей по зарплате

Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО «Ямалнефтегазстрой».

Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что перед 148 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за декабрь 2024 года в размере 6,6 млн рублей.

Прокуратурой города руководителю предприятия внесено представление, а также в интересах работников направлены иски в суд о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации за нарушение сроков ее выплаты.

Благодаря принятым мерам задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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