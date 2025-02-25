Ямальчанка подралась с приставом

Ямальчанка в суде подралась с приставом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Губкинский 23 декабря 2024 года участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня. В ответ на законные действия судебного пристава женщина нанесла ему два удара руками в область туловища.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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