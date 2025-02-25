Сотруднику фирмы в Новом Уренгое почему-то 10 месяцев не платили зарплату

В Новом Уренгое прокуратура пришла с проверкой в ООО «Чистый город», где одному из сотрудников 10 месяцев почему-то не платили зарплату.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что работнику не выплачивалась заработная плата на протяжении 10 месяцев, в связи с чем образовалась задолженность свыше 230 тысяч рублей. При этом финансовая возможность оплачивать труд у работодателя имелась, денежные средства расходовались на иные цели.

В этой связи по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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