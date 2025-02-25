Ямалец год проходил с пластиковой пулькой в ухе

Житель Ямала год проходил с пластиковой пулькой в ухе.

Как сообщает пресс-служба больницы Нового Уренгоя, молодой человек обратился к врачам с жалобами на воспалившееся ухо. В ходе обследования выяснилось, что в стенки слухового прохода вросла пластиковая пулька. Год назад во время игры с пластиковым пистолетом шарик попал пациенту в ухо. Долгое время инородное тело никак себя не проявляло, пока через год ухо не воспалилось.

Чтоб вытащить из уха шарик, оториноларингологи сделали надрез, а после специальным крючком достали инородное тело. После операции пациент несколько дней провел на больничной койке. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

Салехард, Елена Васильева

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