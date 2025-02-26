Расширение «Дальневосточной ипотеки» на Арктическую зону дало скачок роста объемов строящегося жилья на Ямале

С момента расширения программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону в ноябре 2023 года в нескольких регионах, включая Ямал, зафиксирован существенный рост объемов строящегося жилья. Об этом сообщили в Министерстве развития Дальнего Востока и Арктики.

Так, в ЯНАО объемы выросли на 40% (278 тыс. кв. метров, 5 тысяч квартир), в Архангельской области на 32% (667 тыс. кв. метров жилья, или 15 тысяч квартир), в Мурманской области рост составил 1060% (58 тысяч кв. метров жилья, 1 тысяча квартир.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объемы текущего строительства в Арктики в целом выросли на 40%.

«Наличие доступного жилья – один из факторов, влияющих на развитие Арктической зоны России и рост качества жизни северян. Значительный вклад в это вносит программа «Дальневосточная и арктическая ипотека». Она делает жилье доступным для молодых семей и льготных категорий граждан, стимулирует развитие строительной отрасли», – напомнил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

По темпам реализации программы лидируют Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область и Ямал.

Глава ведомства добавил, что для Арктической зоны рост показателей строительной отрасли особенно важен в свете начала масштабной работы по реализации мастер-планов городов АЗРФ, развитию опорных населенных пунктов, внедрению новых и улучшение уже действующих механизмов социальной поддержки жителей Крайнего Севера, отмечают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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