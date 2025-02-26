Вильфанд пообещал Уралу и Сибири очень морозное начало весны

Урал, Сибирь Дальний Восток ждет морозное начало весны. Температура воздуха будет на 7-16 и 8-13 градусов ниже нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни на Урале, на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается температура на 8-13 градусов ниже нормы, значения составят минус 35-38 градусов, действительно, это сильнейшие морозы. Аналогичная ситуация и на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах с 27 февраля по 2 марта температура будет на 7-16 градусов ниже нормы, морозы минус 38-42 градуса, и даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. В Томской области минимальные значения достигнут минус 26-32 градусов, но на востоке, а в Иркутской области – минус 35-38», – сказал он.

В начале марта холод придет и в регионы Дальнего Востока, аномалии прогнозируются в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области, с 28 февраля по 2 марта температура будет отставать от нормы на 10-14 градусов, значения будут в диапазоне минус 33-40 градусов. «Связано это с тем, что циклон над севером Сибири отходит на восток и холод постепенно проникнет до юга Дальнего Востока. И если смотреть по картам, то 2 марта весь Сибирский регион и Дальний Восток затронут температуры ниже нормы, в Якутии температура будет на 3-5 градусов ниже нормы. Вся азиатская часть страны – в холоде в начале марта, исключение составляет Западная Сибирь», – уточнил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что тепло в ближайшее время будет в Северо-Западном федеральном округе, температура превысит норму на 8-10 градусов в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми.

Москва, Елена Васильева

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