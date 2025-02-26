Ямальчанка организовала в Новом Уренгое мобильный бордель

Ямальчанка стала фигурантом уголовного дела, организовав мобильный бордель.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, местная жительница в период с июля 2023 года и до февраля 2025 года занималась организацией занятия проституцией на территории города. Для этого она подыскивала и арендовала помещения по различным адресам, а также подбирала и привлекала женщин для занятия проституцией, осуществляла функции администратора и диспетчера, принимала заказы от мужчин на предоставление сексуальных услуг, обговаривала с клиентами условия и стоимость, получала оплату, которую распределяла между работницами, составляла графики их работы. Преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 241 УК РФ (незаконные действия, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно систематическое предоставление помещений для занятия проституцией).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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