В Надыме мужчина убил бывшую жену прямо у подъезда дома

Убийство произошло сегодня утром в Надыме.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 45-летний мужчина, дождавшись когда его бывшая супруга выйдет из подъезда дома, начал с ней конфликт, а потом начал бить молотком и ножом по голове и в шею. Когда он женщину убил, то вместе с оружиями преступления пошел в полицию и сдался.

Сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сбор и закрепление доказательственной базы вины подозреваемого лица.

Обвинение выдвинуто по статье 105 УК РФ «Убийство».

Надым, Елена Васильева

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