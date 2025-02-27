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Четверг, 27 февраля 2025, 10:58 мск

Новости Ямал

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В Ноябрьске горела строящаяся школа

В Ноябрьске в строящейся школе произошел пожар. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города, инцидент произошел 26 февраля в 23:13 в 8 микрорайоне на территории стройки на улице Магистральная напротив дома № 123. Огонь повредил утеплитель на площади трех квадратных метров, и кабель электропроводки на площади одного квадратного метра.

По предварительным оценкам, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ноябрьск, Елена Васильева

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