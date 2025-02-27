Пьяный ямалец порезал ножом назойливого гостя, потом вызвал ему скорую, но дверь открывать отказался

На Ямале под суд отдали местного жителя, который порезал ножом назойливого гостя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в октябре 2024 года в городе Тарко-Сале мужчина, 1984 года рождения, распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость стал оскорблять хозяина квартиры и отказался покинуть жилое помещение. В ответ на это 40-летний мужчина ножом нанес потерпевшему несколько ударов. Видя, что раненный потерял сознание, хозяин квартиры позвонил на станцию скорой помощи и попросил помощи, при этом сообщив, что ему тоже порезали палец. Когда приехали медицинские сотрудники он, испугавшись, отказался открыть им дверь. Дверь взломали сотрудники полиции. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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