Ремонтную фирму наказали на 300 тысяч за срыв госконтроакта

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения требований законодательства при выполнении работ по текущему ремонту объекта ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» «Стоматологическая поликлиника».

В Ходе надзорных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель по государственному контракту не исполнил работы по ремонту 3-х помещений поликлиники, а также нарушил срок их выполнения на 2 месяца.

При этом заказчиком не приняты меры по взысканию неустойки с подрядчика в судебном порядке.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города учреждению и предпринимателю внес представления.

В результате прокурорского вмешательства подрядчик оплатил неустойку в размере более 300 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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