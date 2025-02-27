российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 февраля 2025, 12:17 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ремонтную фирму наказали на 300 тысяч за срыв госконтроакта

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку соблюдения требований законодательства при выполнении работ по текущему ремонту объекта ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» «Стоматологическая поликлиника».

В Ходе надзорных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель по государственному контракту не исполнил работы по ремонту 3-х помещений поликлиники, а также нарушил срок их выполнения на 2 месяца.

При этом заказчиком не приняты меры по взысканию неустойки с подрядчика в судебном порядке.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города учреждению и предпринимателю внес представления.

В результате прокурорского вмешательства подрядчик оплатил неустойку в размере более 300 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,