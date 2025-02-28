Прокуратура требует достать из Карского моря утонувший теплоход

Новый Уренгой (Новый День, Елена Васильева)–Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства, охране окружающей среды.

В ходе проверки было установлен, что в акватории Гыданской губы Карского моря в районе села Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа находится затопленное судно внутреннего водного транспорта – сухогрузный теплоход СТ-775, принадлежащий ООО «Транспортно – судоходная компания».

Транспортное средство, занимая водный объект, создает препятствия свободному его пользованию и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

В целях устранения нарушений закона транспортным прокурором в Тазовский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на собственника выполнить мероприятия по поднятию и удалению указанного теплохода.

Решением Тазовского районного суда заявленные требования удовлетворены.

Ответчик, не согласившись с указанным решением, обжаловал его.

Решением Судебной коллегии по гражданским делам суда ЯНАО состоявшееся судебное решение оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Исполнение на контроле транспортной прокуратуры.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube