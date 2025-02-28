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Пятница, 28 февраля 2025, 08:51 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале рабочий упал в шахту лифта

В Новом Уренгое рабочий Урал в шахту лифта и тяжело травмировался. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой в декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие – шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом, в результате чего упал с высоты 4-х метров. В результате происшествия мужчина получил травмы, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на строительном объекте.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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