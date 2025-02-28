На Ямале рабочий упал в шахту лифта

В Новом Уренгое рабочий Урал в шахту лифта и тяжело травмировался. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой в декабре 2024 года на строительном объекте работник коммерческой организации в ходе производства работ наступил на технологическое отверстие – шахту лифта, закрытое куском пенопласта и припорошенное снегом, в результате чего упал с высоты 4-х метров. В результате происшествия мужчина получил травмы, которые оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на строительном объекте.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube