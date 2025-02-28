Прокурор Ноябрьска провел совещание по итогам пожара в строящейся школе

На Ямале прокуратура проверит обстоятельства пожара в недостроенной школе.

Напомним, что вечером 26 февраля в Ноябрьске произошло возгорание в строящейся школе на 1200 мест. По данным МЧС, на объекте огонь во вредил утеплитель на площади в 3 метра, а также метр кабеля. Пострадавших во время инцидента не было.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ноябрьска Артем Гордин, который провел рабочее совещание с представителями подрядчика и заказчика объекта, ОНДиПР по г. Ноябрьску ГУ МЧС России по ЯНАО. «В результате возгорания никто не пострадал, не причинено существенного вреда имуществу, от пожара сроки ввода объекта в эксплуатацию не изменятся, причины уточняются, предварительно связаны с эксплуатацией электроприборов на объекте», – сообщает прокуратура по итогам совещания.

Вместе с тем по данному факту прокуратура начала проверку на предмет соблюдения противопожарных требований, ОНДиПР по г. Ноябрьску проводится процессуальная проверка, которая также находится на контроле надзорного ведомства.

Ноябрьск, Елена Васильева

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