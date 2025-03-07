Действующий депутат заявился на праймериз «Единой России» на Ямале

На Ямале продолжается этап сдачи заявок для участия в праймериз «Единой России» для последующего избрания в Законодательное собрание. Сегодня пресс-служба «ЕР» сообщила, что документы подал Алексей Денисов – заместитель главного врача – директора ТЦМК ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» по акушерско-гинекологической помощи.

«Алексей Денисов – профессионал с многолетним опытом в сфере здравоохранения, – сообщили в пресс-службе «ЕР», характеризуя кандидата. – Ямал занял лидирующие позиции по рождаемости в Уральском федеральном округе, в том числе благодаря его профессиональным навыкам и деятельности. Только в прошлом году в арктическом регионе родились более 5000 малышей, и что особенно важно – 70% из них стали вторыми и последующими детьми в семьях. Работа Алексея Денисова не ограничивается только медицинской сферой. Он активно занимается общественной и политической деятельностью».

«Ямал – это наш дом, и я всегда стремился поддерживать семьи, помогать будущим мамам, создавать условия для того, чтобы рождалось как можно больше здоровых детей. Участие в выборах для меня – это возможность продолжить начатую работу и добиться еще большего: улучшить качество медицинской помощи, сделать здравоохранение доступнее для каждого жителя округа», – подчеркнул Алексей Денисов.

Напомним, что первым кандидатом на праймериз «ЕР» на Ямале также стал врач – глава Центра общественного здоровья и профилактики» Сергей Токарев.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube