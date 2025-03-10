Главный инженер дорожного хозяйства в Ноябрьске оказался взяточником

В Ноябрьске бывший ведущий инженер по надзору за строительством отдела дорожного хозяйства Дирекции муниципального заказа Ноябрьска обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в феврале 2022 года фигурант уголовного дела при посредничестве человек получил от руководителя коммерческой организации, с которым администрация города Ноябрьска заключила муниципальные контракты на выполнение работ по устройству автопарковок, взятку в размере 200 тысяч рублей. Деньги мужчине были переданы за общее покровительство и завышение объемов выполненных работ по указанным контрактам.

В настоящее время фигурант задержан, у него проведен обыск, обвинение предъявлено. По ходатайству следствия, должностному лицу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Действиям посредников и взяткодателя будет дана правовая оценка.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube