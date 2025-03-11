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Вторник, 11 марта 2025, 12:04 мск

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Ямальский губернатор вошел в состав Морской коллегии России

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в состав Морской коллегии РФ, которая была создана по указу президента в августе прошлого года.

Основной задачей органа является выработка мер по укреплению статуса России как ведущей морской державы и координация деятельности органов власти по реализации национальной морской политики, ее председателем назначен помощник президента Николай Патрушев. Кроме того, согласно тексту указа, в состав Морской коллегии введены вице-премьер РФ Виталий Савельев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и ряд других лиц.

Москва, Елена Васильева

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