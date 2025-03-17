Место массового падежа оленей обследовали специалисты – первые выводы

Межведомственная группа проверила место падежа оленей в Сеяхинской тундре. Напомним, что в январе этого года в а территории Надымского района произошел падёж 31 северного оленя, принадлежащих МОП «Ярсалинское».

Как сообщает департамент ветеринарии ЯНАО, группой специалистов были обследованы несколько стойбищ, проведен облёт территории. «Специалисты зафиксировали падёж среди молодняка, проверили условия выпаса, состояние снежного покрова и доступность кормовой базы. Клинический осмотр животных не выявил признаков инфекционных заболеваний», пояснили в департаменте ветерианрии.

Ветспециалисты отобрали пробы биоматериала от павших животных для лабораторных исследований. Предварительные выводы подтверждают, что основной фактор падежа – сложные погодные условия. Метели чередуются с оттепелью, местами фиксируются корковые явления снежного покрова, что затрудняет молодняку ​​добывать корм. С оленеводами проведена информационно-просветительская работа, вручены памятки и дополнительные комплекты к ветнаборам, которые семья получила в прошлом году. «Продолжаем следить за состоянием поголовья. Как будут результаты готовых лабораторных исследований, мы сообщим дополнительно», – пояснили в департаменте.

Салехард, Елена Васильева

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