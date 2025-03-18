Путин отметил важность возможности круглогодично пользоваться Северным морским путем

Президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Международного арктического форума (МАФ) в Мурманске отметил важность организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП).

«Особо подчеркну важность совершенствования транспортного каркаса региона, включая порты, железнодорожные магистрали, авиационное сообщение, а также организацию круглогодичной навигации по Северному морскому пути», – отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что место проведения МАФ выбрано не случайно, назвав Мурманск городом, который по праву можно назвать воротами России в Арктику.

Владимир Путин добавил, что российская Арктика открывает огромные возможности для молодежи, специалистов разных профессий и запуска новых предпринимательских, научных и творческих инициатив.

«В этой большой работе мы настроены на сотрудничество со всеми заинтересованными государствами-партнерами и интеграционными объединениями», – считает президент.

Напомним, VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Мурманске 26-27 марта. Так, одной из ключевых тем МАФ станет реализация мастер-планов 16 опорных населенных пунктов в Арктике, напоминают «Вести».

Мурманск, Елена Васильева

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