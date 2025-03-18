На постройку атомоходов «Ленинград» и «Сталинград» потребует дофинансирование

Балтийский завод, являющийся частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), планирует получить дополнительное финансирование от заказчика («Атомфлот») по атомоходам «Ленинград» и «Сталинград» проекта 22220 с учетом пересмотра цен по контрактам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета по РСБУ верфи.

Суда могут подорожать вплоть до 30% от текущей стоимости. Отмечается, что допсредства также потребуются на достройку многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770. Так, финансирование необходимо для «недопущения дефицита» денежных потоков по операционной деятельности, говорится в отчете.

Напомним, атомный ледокол «Ленинград» заложили накануне 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады – 26 января.

Добавим, что ранее стало известно, что банк ВТБ готов рассмотреть возможность участия в финансировании строительства пятого и шестого ледоколов проекта 22220 – «Ленинград» и «Сталинград». Банк ранее профинансировал строительство ледоколов серии 22220 на 44 млрд рублей.

Универсальные атомоходы являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики и способны преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров, отмечают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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