Спикер ЗС Ямала Ямкин хочет продолжить политическую карьеру

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин подал документы для участия в праймериз «Единой России». Это значит, что он намерен баллотироваться в Заксобрание на новый срок в текущем году.
Он подал документы по одномандатному округу №2 (Лабытнанги, Приуральский и Шурышкарский районы).
На Ямале уменьшилось число избирателей, из-за этого перенарезали схему избирательных округов.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»