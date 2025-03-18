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Вторник, 18 марта 2025, 16:26 мск

Новости Ямал

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Спикер ЗС Ямала Ямкин хочет продолжить политическую карьеру

фото – реготделение «Единой России» на Ямале

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин подал документы для участия в праймериз «Единой России». Это значит, что он намерен баллотироваться в Заксобрание на новый срок в текущем году.

Он подал документы по одномандатному округу №2 (Лабытнанги, Приуральский и Шурышкарский районы).

На Ямале уменьшилось число избирателей, из-за этого перенарезали схему избирательных округов.

Салехард, Наталья Ефремова

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