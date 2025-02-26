На Ямале перенарезали округа на выборах в Заксобрание из-за уменьшения числа избирателей

На Ямале утвердили новую схему одномандатных избирательных округов перед выборами депутатов Заксобрания в 2025 году. Она незначительно отличается от старой схемы – в ней также 11 округов. В новой нарезке уменьшилось число избирателей, также учтены слияния муниципалитетов.

Например, стал больше Салехардский округ, так как к столице присоединили Горнонязевск (ранее входил в состав Приуральского района).

Кроме того, изменился восьмой избирательный округ Ноябрьский. Ранее в него входила часть Пуровского района, теперь там только часть Ноябрьска.

В старой схеме, которая действовала на предыдущих выборах в 2020 году, было 363 тыс. избирателей. В новой схеме число тех, кто имеет право выбирать новых депутатов – 352 тыс. человек.

Выборы депутатов Заксобрания Ямала состоятся осенью 2025 года. 11 депутатов изберут по одномандатным округам и 11 человек пройдут в ЗС по единому избирательному округу по партийным спискам.

Салехард, Наталья Ефремова

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