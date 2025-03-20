Глава оптимизируемого района на Ямале заявил о желании стать депутатом

Главы Приуральского района и Лабытнанги Иван Сакал и Марина Трескова заявились на праймериз «Единой России». Предварительное голосование должно определить кандидатов в депутаты от партии на выборах в Заксобрание.

«Иван Сакал почти 20 лет работает в администрации Приуральского района, половину из этого времени находится на посту градоначальника. Его главным принципом было и остаётся исполнение ожиданий граждан», – пояснили в пресс-службе реготделения партии.

«Для меня это не просто новый этап в политической карьере, но и возможность использовать весь свой опыт и знания для решения насущных проблем жителей нашего региона – Ямала», – написал сам г-н Сакал в своём канале.

Осенью Иван Сакал может лишиться своей длжности: Приуральский район объединили с городом Лабытнанги. И главой нового муниципалитета, скоре всего, станет Марина Трескова.

Участие мэров в праймериз ЕР на Ямале не новость. Во время подготовки к выборам пять лет назад на предварительное голосование партии тоже заявлялись градоначальники. Это не значит, что все они хотят перейти в Заксобрание. Как объясняет собеседник, знакомый с логикой проведения праймериз, главы заявляются для количества.

Будут ли Трескова и Сакал участвовать в выборах – станет известно к июню, когда ЕР объявит результаты праймериз.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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