Лицензии компаниям, занимающимся исследованиями месторождений Арктики, предложили подлить лицензии до 9 лет

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил продлить до девяти лет срок действия лицензий для компаний, занимающихся геологическим исследованием месторождений в Арктике. Соответствующее письмо он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщает ТАСС.

Кутепов отметил, что предприятия, работающие на месторождениях, попали под санкционное давление недружественных государств, что в ряде случаев отрезало им доступ к программному обеспечению, технологиям и оборудованию для производства геологоразведочных работ, в отношении которого не произошло импортозамещения.

«Существенно увеличились логистические цепочки и сроки обязательств поставщиков и подрядчиков недропользователей, что не позволяет в заложенные сроки обеспечить производство геологоразведки в заданных объемах и приращение минерально-сырьевой базы», – указывает он в письме.

В настоящее время такая лицензия действует семь лет. В связи с этим, сенатор предлагает Денису Мантурову рассмотреть вопрос об изменении срока ее действия на геологическое изучение в Арктической зоне до 9 лет, а при изучении морских участков недр – до 10 лет, напоминают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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