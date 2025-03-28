Ещё два действующих депутата Заксобрания Ямала хотят остаться с мандатом

Ещё два действующих депутата Заксобрания Ямала подали документы для участия в праймериз «Единой России», чтобы вновь претендовать на мандат в этом году. Это Наталия Фиголь (бывший заместитель губернатора Ямала времён экс-главы ргеиона Дмитрия Кобылкина) и Виктор Казарин (у него большой опыт в политике, работал в и в органах МСУ, и в региональном правительстве, и депутатом).

Из действующих депутатов выдвинулись на предварительное голосование также Эдуард Яунгад, спикер Сергей Ямкин и врач Алексей Денисов.

Предварительное голосование пройдёт весной. После этого начнётся период выдвижения кандидатов. Осенью состоятся выборы.

Салехард, Наталья Ефремова

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