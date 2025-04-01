В Арктике провели уникальную операцию по ротации российских ученых-полярников

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) успешно завершил уникальную операцию по доставке полярников на дрейфующую станцию «Северный полюс-42», находящуюся в 500 км от Северного полюса, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что на станцию доставлены 12 ученых, грузы и долгожданные посылки от родных. Операцию провели при поддержке вертолетов. Они совершили в сложных погодных условиях шесть беспосадочных рейсов на расстояние около 1000 км по маршруту «Ледовая база Мыс Баранова» – «Северный полюс-42».

«Выполненная ротация – несомненный успех российских полярников, уникальный пример слаженной работы и использования отечественных вертолетов для длительных полетов над дрейфующими льдами. Сложнейшая логистическая операция выполнена благодаря глубоким знаниям и опыту ученых и, несомненно, высочайшему профессионализму российских пилотов», – рассказал Александр Макаров, директор ААНИИ.

К работе были привлечены два борта вертолета МИ-8 МТВ авиакомпании «КрасАвиа» с опытными экипажами. Один борт – основной, другой – страхующий, для действий при возможных нештатных ситуациях.

Москва, Елена Васильева

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