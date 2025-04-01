На Ямале в первый класс в 2025 году пойдет более 8 тысяч детей

На Ямале 1 апреля начался прием заявлений в школы от родителей будущих первоклассников.

Документы на зачисление можно подать онлайн через «Госуслуги», лично в школе, через МФЦ или по почте. Регистрация происходит автоматически, а оригиналы бумаг необходимо предоставить в образовательное учреждение. В первой волне, которая продлится до 30 июня, приоритет отдан детям, закрепленным за школами по месту жительства, и льготникам.

Вторая волна начнется 6 июля и завершится 5 сентября. На этом этапе принимают всех желающих при наличии свободных мест. Школы примут решение о зачислении или отказе в течение шести рабочих дней. Актуальная информация о местах и территориях, закрепленных за учебными заведениями, опубликована на сайтах муниципальных органов и школ, напомнили в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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