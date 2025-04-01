В Новом Уренгое ночью горел многоквартирный дом

В ночь на вторник в Новом Уренгое горел жилой дом на улице Тундровой. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 03:55. К тушению привлекли 14 человек и 5 спецмашин. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 37 человек, среди них 7 детей. Несовершеннолетние временно находятся у родственников. Причины возгорания устанавливаются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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