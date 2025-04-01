Ямалец при задержании обругал полицейских и получил 200 часов исправительных работ

Житель Лабытнанги получил 200 часов исправительных работ за то, что обругал полицейских.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина в сентябре 2024 года, оказывая сопротивление при задержании, публично оскорбил полицейских нецензурной бранью.

Поскольку гражданин унизил честь и достоинство представителей власти, чем причинил вред государственным интересам, его дело ушло в суд.

Он назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Лабытнанги, Елена Васильева

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