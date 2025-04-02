На развитие судоремонта в Арктике потребуется 153 миллиарда рублей

Востокгосплан назвал сумму, которая понадобится на развитие судоремонта в Арктике.

Сегодня менее 30% российских судов ремонтируются на территории страны.

Для развития мощностей судоремонта на Дальнем Востоке и в Арктике потребуется 153 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» (Востокгосплан).

«В результате максимально возможное к 2035-му число ремонтов в год выросло бы с менее чем 120 до свыше 430, а доков – с 14 до 36», – отмечает Михаил Кузнецов, директор Востокгосплана.

Что касается Арктики, то, по словам Кузнецова, в портах Мурманска и Архангельска сформирована достаточно развитая инфраструктура для ремонта и комплексного обслуживания флота. Однако, подчеркивает он, спрос из смежных бассейнов на эти мощности пока низок: в движении по Севморпути в течение семи месяцев в году ограничены 94% плавсредств Дальневосточного бассейна и 87% – Балтийского.

Кроме того, для предприятий судоремонта характерен высокий уровень износа производственных мощностей. Так, в Арктике средний возраст плавдоков – 51 год, а единственного сухого дока – 84 года.

По оценке экспертов, сегодня менее 30% российских судов ремонтируются на территории страны. При этом строительство новой и развитие имеющейся инфраструктуры нуждается в государственной поддержке.

Салехард, Елена Васильева

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