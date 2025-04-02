Ямальчанка после видеозвонка мошенников лишилась 846 тысяч рублей

Мошенники забрали у ямальчанки более 800 тысяч рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 21 марта 2025 года жительнице Пуровского района позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Социального фонда». Он предложил женщине явиться в учреждение в связи с неверным учетом ее трудового стажа и направил ей смс-сообщение, сообщив что это номер электронного талона. Однако женщина не стала продолжать диалог и прекратила разговор. Ориентировочно через 30 минут потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», убедил ее принять звонок по видеосвязи и сообщил, что предыдущий звонок был сделан мошенником, подключившим переадресацию смс-сообщений на ее номере телефона.

Под предлогом пресечения мошеннических действий, неизвестный направил потерпевшей бланки заявлений для аннулирования заявок на выдачу кредитов, которые после заполнения женщиной были направлены неизвестному лицу. После получения персональных данных потерпевшей с ее банковского счета через систему быстрых платежей было похищено 846 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Салехард, Елена Васильева

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