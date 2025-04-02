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Среда, 2 апреля 2025, 10:58 мск

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После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда подешевела еда

После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда снизились цены на продукты питания.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий в магазинах города установлены факты завышения цен на продукты питания первой необходимости – молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары. Отклонение торговых наценок составило от 3% до 54%.

Прокурор города индивидуальным предпринимателям и одной торговой организации внес представления об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6. КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

После этого цены на продукты были снижены.

Салехард, Елена Васильева

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