После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда подешевела еда

После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда снизились цены на продукты питания.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий в магазинах города установлены факты завышения цен на продукты питания первой необходимости – молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары. Отклонение торговых наценок составило от 3% до 54%.
Прокурор города индивидуальным предпринимателям и одной торговой организации внес представления об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6. КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
После этого цены на продукты были снижены.
Салехард, Елена Васильева
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