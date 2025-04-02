После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда подешевела еда

После проверки прокуратуры в магазинах Салехарда снизились цены на продукты питания.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе надзорных мероприятий в магазинах города установлены факты завышения цен на продукты питания первой необходимости – молоко, мясо, рыбу, сливочное масло и другие товары. Отклонение торговых наценок составило от 3% до 54%.

Прокурор города индивидуальным предпринимателям и одной торговой организации внес представления об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ст. 14.6. КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

После этого цены на продукты были снижены.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube