Нового пресс-атташе ямальского Следкома учили бороться с фейками и мониторить жалобы ямальцев

Новый пресс-секретарь ямальского Следкома Виктория Конькина прошла обучение в Москве. Среди спикеров были замначальника управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Шушеров, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и гендиректор «Диалог» Владимир Табак. Учёба проходила в рамках совещания руководителей пресс-служб следственных управлений всех регионов России.

Как говорится в сообщении СКР, семинар открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. Она отметила, что пресс-секретарь в следственном управлении – это глаза и уши главного следователя: «Вы – проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача – быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором».

В Следкоме отмечают, что одна из основных задач пресс-атташе по-прежнему – мониторинг жалоб граждан.

Г-н Шушеров рассказал пиарщикам о способах борьбы с дипфейками. Владимир Табак, который курирует в регионах работу ЦУРов, беседовал с пресс-секретарями о способах общения государства с обществом, о новых проектах и методах и также показал способы определения фейков.

Виктория Конькина назначена старшим помощником руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ в ямальском управлении СК после того, как на пенсию вышла Елена Демьянова, которая много лет успешно работала с журналистами в качестве пресс-секретаря Следкома.

Салехард, Наталя Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube