Регионам Арктики дадут возможность списать бюджетные кредиты и направить деньги на реализацию мастер-планов

Почти половина средств, которые будут высвобождены при списании 2/3 бюджетных кредитов регионов России, – 525 млрд рублей из более чем 1 трлн рублей – будет направлена на сферу ЖКХ. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников.

«По предложениям регионов были заявлены следующие намерения: 525 млрд рублей – [это] половина – расходы сферы ЖКХ, 198 млрд рублей – аварийный фонд и обновление общественного транспорта, 137 млрд рублей – реализация новых инвестиционных проектов, 55 млрд рублей – развитие опорных населенных пунктов», – сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Замминистра отметил, что заявки на списание 2/3 бюджетных кредитов поданы от 76 регионов на общую сумму 1 трлн 82 млрд рублей.

Кадочников добавил, что регионам Дальнего Востока и Арктики дана возможность направлять высвобождаемые средства на реализацию мастер-планов. По его словам, с этой целью обратилось 9 регионов на 70 млрд рублей. Также для 31 региона с уровнем бюджетной обеспеченности менее 0,65 установлена возможность направлять средства по более широкому перечню расходов, сообщает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

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