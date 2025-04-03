Более половины россиян поддерживают размещение войск в Арктике

Более половины россиян (53%) поддерживают размещение российских войск в Арктике. Такие данные социологического исследования «Образ Арктики в глазах россиян», проведенного службой Russian Field, опубликовал «Коммерсантъ».

Отмечается, что поддержка военного присутствия на северных территориях более характерна для мужчин, тогда как среди женщин мнения разделились примерно поровну. Уровень одобрения также зависит от возраста: чем старше респонденты, тем чаще они выступают за укрепление военной инфраструктуры в Заполярье.

Против же наращивания военного присутствия в регионе выступили 39% опрошенных. Более половины (55%) считают, что Арктика пока остается территорией диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. 79% респондентов поддерживают развитие сотрудничества с другими странами в регионе. 68% опрошенных считают, что в Арктике стоит добывать нефть и другие полезные ископаемые.

Однако, когда же речь заходит о том, как именно стоит заниматься экономическим освоением региона, то тут мнения расходятся.

36% считают, что развитие Арктики должно происходить совместно с дружественными России странами (Китай, Индия и другие государства, входящие в БРИКС). Еще 27% опрошенных полагают, что Арктику стоило бы осваивать вместе с государствами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией).

Салехард, Елена Васильева

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