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Четверг, 3 апреля 2025, 11:26 мск

Новости Ямал

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Ямальчанка пошла в прокуратуру после оскорблений со стороны односельчанина

Жительница Шурышкарского района обратилась в жалобу в прокуратуру после того, как выслушала в свой адрес оскорбления.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре 2024 года житель села Горки, находясь в Доме культуры, унизил по национальному признаку односельчанку, высказав в ее адрес словесные оскорбления публично.

Заместитель прокурора района в отношении нарушителя возбудил административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Судом виновному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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