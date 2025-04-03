На Ямале руковдитель и главный бухгалтер организации присвоили с помощью завышенных премий почти 2 млн рублей

На Ямале под суд отправляются руководитель и главный бухгалтер, обвиняемые в хищении денежных средств при начислении премий.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что в 2023 и 2024 годах в Салехарде руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по ЯНАО при пособничестве главного бухгалтера начисляла работникам организации необоснованно завышенные премии. После получения премий сотрудники передавали эти денежные средства главному бухгалтеру, которыми обвиняемые распоряжались по их личному усмотрению. В результате женщины присвоили себе 1,8 млн. рублей.

По месту жительства руководителя учреждения следователи Следственного комитета Российской Федерации провели обыск, в ходе которого изъяли 1000 евро, 3000 долларов и 70 грамм золота. По ходатайству следствия на изъятое имущество наложен арест.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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