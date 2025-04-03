Бизнесмен пытался укрыть от налоговой более 30 млн рублей

Заместитель прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора предприятия, находящегося на территории Пуровского района.

Он обвиняются по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что генеральный директор организации в период с апреля 2022 года по февраль 2024 года, зная об имеющейся недоимке по налогам и страховым взносам, решениях о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика, из заинтересованности сохранить деловую репутацию и партнерские отношения с контрагентами, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимого им предприятия. Тем самым он сокрыл денежные средства и имущество на общую сумму более 33 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Уголовное дело 4 апреля было направлено в суд для рассмотрения по существу.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, уточнили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube